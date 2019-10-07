PSG - FC Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Canlı izle! Şampiyonlar Lig’inde çeyrek final mücadelesinde en heyecanlı maçı bu akşam PSG ile Barcelona arasında olacak. Gecenin en çekişmeli olacak olan maçı Fransa’da oynanacak. Paris’te oynanacak olan PSG – Barcelona maçı saat 21:45’de Smart Spor ve İdman TV ekranlarında naklen yayınlanacak. Nefesleri kesmesi beklenen karşılaşma öncesi Fransız temsilcisinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.

PSG deki sakat oyuncular ise şöyle;

Motta David Luiz

PSG deki Cezalı oyuncular ise;

Veratti İbrahimovic

FC Barcelona daki sakat oyuncular;

Thomas Vermaelen

FC Barcelon daki Cezalı oyuncular;

Dani Alves

İki takımın aralarında oynadığı son 5 maçın 3’ü berabere sonuçlanırken, taraflar birer kez birbirlerine üstünlük kurdu.

Muhtemel ilk 11'ler

STAT: Parc des Princes SAAT: 21.45 YAYIN: Smart Spor ve İdman TV





HAKEM: Mark Clattenburg

PSG

Sirigu Wiel Thiago Silva Marquinhos Maxwell Cabaye Rabiot Matuidi Pastore Lavezzi Cavani T.D.: Laurent Blanc BARCELONA

Ter Stegen Adriano Pique Mascherano Alba Rakitic Busquets İniesta Neymar Messi Suarez T.D.: Luis Enrique