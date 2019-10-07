PSG - FC Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Canlı izle!
Şampiyonlar Lig’inde çeyrek final mücadelesinde en heyecanlı maçı bu akşam PSG ile Barcelona arasında olacak. Gecenin en çekişmeli olacak olan maçı Fransa’da oynanacak.
PSG - FC Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Canlı izle! Şampiyonlar Lig’inde çeyrek final mücadelesinde en heyecanlı maçı bu akşam PSG ile Barcelona arasında olacak. Gecenin en çekişmeli olacak olan maçı Fransa’da oynanacak. Paris’te oynanacak olan PSG – Barcelona maçı saat 21:45’de Smart Spor ve İdman TV ekranlarında naklen yayınlanacak. Nefesleri kesmesi beklenen karşılaşma öncesi Fransız temsilcisinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.
PSG deki sakat oyuncular ise şöyle;
Motta David Luiz
PSG deki Cezalı oyuncular ise;
Veratti İbrahimovic
FC Barcelona daki sakat oyuncular;
Thomas Vermaelen
FC Barcelon daki Cezalı oyuncular;
Dani Alves
İki takımın aralarında oynadığı son 5 maçın 3’ü berabere sonuçlanırken, taraflar birer kez birbirlerine üstünlük kurdu.
Muhtemel ilk 11'ler
STAT: Parc des Princes SAAT: 21.45 YAYIN: Smart Spor ve İdman TV
HAKEM: Mark Clattenburg
PSG
Sirigu Wiel Thiago Silva Marquinhos Maxwell Cabaye Rabiot Matuidi Pastore Lavezzi Cavani T.D.: Laurent Blanc BARCELONA
Ter Stegen Adriano Pique Mascherano Alba Rakitic Busquets İniesta Neymar Messi Suarez T.D.: Luis Enrique