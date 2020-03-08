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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 16:31
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  • 08 Mart 2020 Pazar 16:31

Prosinecki'den acı itiraf: 'Rakip 10 dakikada maçı bitirdi'

Prosinecki'den acı itiraf: 'Rakip 10 dakikada maçı bitirdi'

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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1 yenildikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, "Kayserispor hak ettiği bir galibiyet aldı. 10 dakikada maçı bitirdi" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, önlerinde daha 9 hafta olduğunu ve takımının son ana kadar savaşacağını söyledi.

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 5-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Kasımpaşa’yı galibiyetten ötürü tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, “Hak ettiği bir galibiyet aldı. 10 dakikada maçı bitirdi. Erken ve duran toptan gol yedik. 3-0’dan sonra gol bulduk ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna ortak olduk ama rakip 2 kontra atakla skoru 5-1’e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. Göztepe maçında sergilediğimiz oyunu sergileyemedik. Malatya maçı belirleyici bir maç olacak. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp Malatya’dan galibiyetle ayrılmayı düşünmeye başlamalıyız. Daha 9 hafta daha var. Takım savaşacak” şeklinde konuştu.

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