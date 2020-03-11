  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 20:03
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 20:03

Prosinecki takımdan umutlu

Prosinecki takımdan umutlu

Paylaş

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kasımpaşa mağlubiyetinin öz güvenlerini kırdığını ancak takımına güvendiğini söyledi.


Prosinecki, sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerindeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın belirleyici ve final havasında olacağını kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile hafta sonu yapacakları maçın diğerlerinden daha önemli olduğunu ifade eden Prosinecki, "Kasımpaşa'ya karşı 5-1'lik kötü bir mağlubiyet aldık. Bir anlamda bizim son haftalardaki çıkışımızı, iyi oyunumuzla gelen öz güveni kırdı. Fakat takıma güveniyorum." diye konuştu.

Önlerindeki maça kadar iyi çalışacaklarını vurgulayan Prosinecki, şunları aktardı:

"Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Onların da sıkıntıları var. Onlar da puan almak zorunda. Burada oynamaları belki de bizim için bir avantaj. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçla sürdüreceğiz. Savaşacağız ve maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum."

Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Atiba, Kopenhag idmanını takip etti

title

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor CANLI ANLATIM

title

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Canlı! İlk yarıda üçüncü gol geldi...
Canlı! İlk yarıda üçüncü gol geldi...

Canlı! İlk yarıda üçüncü gol geldi...

Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız'
'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız'

'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA'dan iki maça erteleme
UEFA'dan iki maça erteleme

UEFA'dan iki maça erteleme

UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği
Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği

Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto
Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto

Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.