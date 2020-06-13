Maçın son bölümünde yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını vurgulayan Prosinecki, şunları anlattı:
"Böyle bir mağlubiyetten sonra konuşmak mümkün değil. 1-0 öndesiniz, iyi oynuyorsunuz, birkaç fırsatta bulmuşsunuz ve bir anda 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Maçın son bölümlerinde hatalar yaptık ve rakibimiz önce penaltı, sonra da Gustavo'nun fevkalede golüyle galip geldi. Berabere bitirsek bile iyi olabilirdi. En zor şartlar altında bile havlu atmadığımızı hep söyledik. Yolumuza devam edeceğiz."
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.