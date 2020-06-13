Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Maçın son bölümünde yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını vurgulayan Prosinecki, şunları anlattı:



"Böyle bir mağlubiyetten sonra konuşmak mümkün değil. 1-0 öndesiniz, iyi oynuyorsunuz, birkaç fırsatta bulmuşsunuz ve bir anda 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Maçın son bölümlerinde hatalar yaptık ve rakibimiz önce penaltı, sonra da Gustavo'nun fevkalede golüyle galip geldi. Berabere bitirsek bile iyi olabilirdi. En zor şartlar altında bile havlu atmadığımızı hep söyledik. Yolumuza devam edeceğiz."