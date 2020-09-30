Prosinecki, Rodallega'yı savundu: Sorun sadece onda gibi gösterilmemeli

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek ilk 3 maçında 1 puan toplayabilen düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Robert Prosinecki, çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Takımla birlikte top kapma çalışmasına da katılan Hırvat çalıştırıcı, "Kaliteli bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sorunlarımızın üzerinden çalışarak gelebiliriz. Bu hafta çok önemli ve kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Konyaspor lige iyi bir başlangıç yaparak girdi. Kendi evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum" dedi.

Ligde oynanan 3 maçta 1 gol atabilen takımın hücumda yaşadığı sıkıntıya ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Prosiencki, "Sorun sadece Hugo Rodallega'da gibi gösterilmemeli. Topu ileri taşımada bir sıkıntımız var. Bunun için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Bunu sağlamak için orta sahanın çok önemi var. Son maçta orta sahamız istediğimiz gibi futbol oynamadı. Bu takımı da etkiledi. Topu taşıyamadığımız için tek başına ileride iş yapmak zordur. Biz bu maçta gereken bütün değişiklikleri yaparak istediğimiz Denizlispor'u sergilemeye çalışacağız" diye konuştu.

Yeni transfer Fede Varela'nın takıma sakat olarak geldiğini belirten Prosinecki, takımdan ayrı çalışan Arjantinli orta saha oyuncusunun Konya maçında da forma giyemeyeceğini belirtti. Prosinecki transfer dönemi sona ermeden kanat bölgesine takviye yapmak istediklerini sözlerine ekledi.