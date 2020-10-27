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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 00:00
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Prosinecki: 'Penaltıyı VAR'a rağmen görmemesi garibime gitti'

Prosinecki: 'Penaltıyı VAR'a rağmen görmemesi garibime gitti'

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Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş kötü gidişata Yukatel Denizlispor deplasmanında son verdi. Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü maçta rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar 3 hafta sonra galip geldi.

Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor teknik direktörü Prosinecki, "Maça istediğimiz gibi başlamadık. Beşiktaş daha iyiydi. İkinci yarıda daha diri durduk. Baskı yaptık. 2 de gol attık. Fakat sonlara doğru enerjimiz yetmedi" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz." dedi.

Prosinecki, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, bireysel hatalardan 2 gol yediklerini, 2-0 geriye düştükten sonra geri dönmenin kolay olmadığını söyledi.

İkinci yarıda istedikleri oyunu sergilemeye başladıklarını kaydeden Prosinecki "Rakibin gördüğü kırmızı kart pozisyonundan sonra 2 gol bulduk. Bundan sonra istediğimiz şeyleri yapmaya zaman yetmedi aslında." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hafta bir maç kaybettik, istediğimiz gibi olmadı. Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz. Hakem konusunda konuşmayı çok sevmiyorum. Ben buna inanmıyorum. VAR'a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izledim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR'a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti." 

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