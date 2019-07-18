Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6846
  • 6,3915
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 1 Eylül 2019'da başlayıp, 25 Nisan 2020'de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
<p>Osmaniye´de akarsuda boğulan köpeğine dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapan gencin, köpe

Boğulan Köpeğini Suni Teneffüsle Kurtarmaya Çalıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yaşlandırma uygulaması tuzak mı?

Üniversite taban puanları açıklandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları ÖSYM’de