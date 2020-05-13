Prensin canı sıkıldı

AKŞAM
Sportsmail’İn haberine göre; Suudi Arabistan Hükümeti ile korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler lig yönetimine iletildi. Yaşanan bu olay sonrası belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle’ın satışını erteledi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon sterlinlik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.
BİR HAYLİ RAHATSIZ
Haberde Prens Selman’ın yaşanan gecikme nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi. Taraflara yakın kaynakların bu gecikmenin ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi. Bir kaynak ise “Onlar satışın gerçekleşeceğinden eminler. Bunun zamanı konusunda belirsizlik var. Ligin avukatları ortaya çıkan belgeleri değerlendiriyor” diye konuştu.
ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.
Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. İtalyan ekibinden bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Boateng'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan hükümeti ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Newcastle United'ın Prens Selman'a satışı veto yiyebilir. Suudiler ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu belirtilen belgeler, lig yönetimine iletildi!
Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Siyah-Beyazlılar'ın kararını da açıkladı.