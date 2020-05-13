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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00

Prensin canı sıkıldı

Prensin canı sıkıldı

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Suudi Arabistan hükümeti ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Newcastle United'ın Prens Selman'a satışı veto yiyebilir. Suudiler ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu belirtilen belgeler, lig yönetimine iletildi!

AKŞAM

Sportsmail’İn haberine göre; Suudi Arabistan Hükümeti ile korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler lig yönetimine iletildi. Yaşanan bu olay sonrası belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle’ın satışını erteledi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon sterlinlik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.

BİR HAYLİ RAHATSIZ

Haberde Prens Selman’ın yaşanan gecikme nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi. Taraflara yakın kaynakların bu gecikmenin ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi. Bir kaynak ise “Onlar satışın gerçekleşeceğinden eminler. Bunun zamanı konusunda belirsizlik var. Ligin avukatları ortaya çıkan belgeleri değerlendiriyor” diye konuştu.

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