Premier Lig'in başlamasına ramak kala yeni korona vakası!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret Trabzonspor'dan 128 milyona ret Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Beklenen açıklama! Ağaoğlu: Sosa ve Novak... Beklenen açıklama! Ağaoğlu: Sosa ve Novak... Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.