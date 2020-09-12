Premier Lig'in açılış maçında Arsenal deplasmanda Fulham'ı 3-0 yendi

SPOR GÜNDEMİ

3 hakemimizde koronavirüs tespit edildi 3 hakemimizde koronavirüs tespit edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'Emre ile görüştük, 2 golcü hazır dedi' 'Emre ile görüştük, 2 golcü hazır dedi' Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyeti yorumlayan eski futbolcu Tümer Metin, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündemine de değindi. Emre Belözoğlu'yla görüştüğünü belirten Tümer, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır. Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Fener'in yeni golcüsü bu hafta geliyor Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.

Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Trabzonspor'u reddetti, Cimbom'u seçti! İmzalar an meselesi Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.