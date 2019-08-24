Premier Lig'de Leicester City, Sheffield United'ı mağlup etti

Konuk ekibin gollerini, 38. dakikada James Vardy ve 70. dakikada Harvey Lewis Barnes kaydetti. Sheffield United'ın tek golü ise 62. dakikada Oliver McBurnie'den geldi.
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig kariyerindeki ilk asistini Sheffield United deplasmanında yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.
Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün yaşadığı FFP problemi nedeniyle kararın kendilerinde olmadığını açıkladı.
Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.