Premier Lig'de korona kabusu

SPOR GÜNDEMİ

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.

Devre arasında yollar ayrılıyor Devre arasında yollar ayrılıyor Galatarasaray'ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Etebo, beklentileri karşılayamadığı içindevre arasında gönderiliyor. Aslan, Nijeryalı göndererek hem maaş bütçesine katkı sağlayacak hem de yabancı kontenjanında yer açacak.

Güle güle Belhanda! Sudan ucuz 10 numara geliyor Güle güle Belhanda! Sudan ucuz 10 numara geliyor Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.

Kuzeyin Kralı Trabzon'a Kuzeyin Kralı Trabzon'a Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor