Premier Lig'de haftanın maçı berabere bitti

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti.
Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin De Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.
Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi.
LEICESTER CİTY VE TOTTENHAM'DAN TEK GOLLÜ GALİBİYETLER
Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City ve Tottenham, 1-0'lık galibiyetler elde etti.
Leicester City, evinde Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltı golüyle yendi. Tottenham ise West Bromwich Albion deplasmanında Harry Kane'in golüyle galip geldi.
Leicester City, 8. haftada 18 puanla zirvede, Tottenham 17 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.
Süper Lig'de aldığı art arda galibiyetlerle çıkışan geçen, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.