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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 23:13
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Premier Lig'de haftanın maçı berabere bitti

Premier Lig'de haftanın maçı berabere bitti

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AA

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin De Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi.

LEICESTER CİTY VE TOTTENHAM'DAN TEK GOLLÜ GALİBİYETLER

Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City ve Tottenham, 1-0'lık galibiyetler elde etti.

Leicester City, evinde Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltı golüyle yendi. Tottenham ise West Bromwich Albion deplasmanında Harry Kane'in golüyle galip geldi.

Leicester City, 8. haftada 18 puanla zirvede, Tottenham 17 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

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