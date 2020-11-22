Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United berabere kaldı

Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu.
Her iki takım da özellikle son bölümde buldukları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Nicolas Pepe, 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla Arsenal'ı 10 kişi bıraktı.
Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen Arsenal 13, Leeds United ise 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
Yaz transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için kolları sıvadı. Yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Uruguaylı futbolcuyu almak için harekete geçti.