Premier Lig'de anlaşma tamam

SPOR GÜNDEMİ

Arda Turan: ‘Mutlaka dil öğrenin‘ Arda Turan: ‘Mutlaka dil öğrenin‘ Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, gençlere mesaj gönderdi. Okyanus Kolejleri'nin Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk olan Arda Turan, bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna, "Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz" yanıtını verdi.

Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı Ve Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması! Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği yönünde hakkında haberler çıkan ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeniden gündem olan Albert Riera açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapıyor... Galatasaray'da Evander kararı! Aslan hamlesini yapıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.

Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.