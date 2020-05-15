Premier Lig'de anlaşma tamam

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.
Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Arda Turan, gençlere mesaj gönderdi. Okyanus Kolejleri'nin Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk olan Arda Turan, bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna, "Ülkesine hizmet etmek isteyen, mesleğini en iyi şekilde icra etmek isteyen, hayatında birçok hatası olan ama hiçbir şeyi kötü bir niyetle yapmayan bir ağabeyiniz" yanıtını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği yönünde hakkında haberler çıkan ve Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeniden gündem olan Albert Riera açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Mohammed Kudus transferini oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldı. Bu bölgeye uygun maliyetli bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Evander'in transferi için harekete geçti.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.