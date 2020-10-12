Premier Lig'de 5 korona vakası

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.
Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.
İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.