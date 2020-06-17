SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.

Premier Lig'den ‘sessiz‘ başlangıç Premier Lig'den ‘sessiz‘ başlangıç İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...

‘Trabzonspor'un ceza almayacağını dşünüyorum‘ ‘Trabzonspor'un ceza almayacağını dşünüyorum‘ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.