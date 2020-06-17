Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.
Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.
Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.
Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.
İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.