  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 23:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Premier Lig'den "sessiz" başlangıç

Premier Lig'den "sessiz" başlangıç

Paylaş

İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.

Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

title

Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak

title

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: "Trabzonspor'un ceza almayacağını düşünüyorum"

''Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var''

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Isla'nın yerine gelecek isim

Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mykola Morozyuk ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki sağ bek İstanbul'da kendisine ev bile tuttu. Haber detayında Morozyuk'un eşi Irina'nın, Rize'ye geldiği esnada “1-2 seneye İstanbul'da yer alan bir takıma gideceğiz” sözü de hatırlatıldı.

Premier Lig'den ‘sessiz‘ başlangıç
Premier Lig'den ‘sessiz‘ başlangıç

Premier Lig'den ‘sessiz‘ başlangıç

İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması
Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak
G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak

G.Saray'ın da gündemindeydi! F.Bahçe, genç futbolcuyu takas yoluyla kadrosuna katacak

Bu sezon da Süper Lig'de taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu...

‘Trabzonspor'un ceza almayacağını dşünüyorum‘
‘Trabzonspor'un ceza almayacağını dşünüyorum‘

‘Trabzonspor'un ceza almayacağını dşünüyorum‘

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı
F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'ye kötü haber... Sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık
İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık

İlkay Gündoğan'dan Türkiye'ye yeşil ışık

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türkiye'ye bir gün teknik direktör olarak gelebilirim" ifadelerini kullanırken; bir gün Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin ise, "O da olabilir hiçbir zaman hayır demem" dedi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.