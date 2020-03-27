Premier Lig ne zaman başlayacak?

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.
Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.
Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi olan Gennaro Gattuso, koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli teknik adama bir mesaj gönderdi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Melih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.