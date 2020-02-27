  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:35
  • |
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:40

Premier League'den Sturridge'e teklif var ama... Gerçek ortaya çıktı!

Premier League'den Sturridge'e teklif var ama... Gerçek ortaya çıktı!

Paylaş

İngiliz ekibi, ara transfer döneminde tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak şampiyonluk yarışı veren Bordo-Mavililer, gelen teklifi geri çevirdi.

İngiliz basınına göre Aston Villa, Sturridge’dan vazgemiş değil. Çıkan haberlere Ada’nın Bordo-Mavili ekipi, Premier Lig’de kalsa da düşse de 30 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde bir kez daha Trabzonspor’un kapısını çalacak. Aston Villa’nın bu kez Karadeniz ekibine çok daha cazip bir teklif sunacağı kaydedildi.

Sturridge, kariyerine Aston Villa altyapısında başladı. Bu nedenle Villa’ya karşı duygusal yakınlığı var. Ancak buna rağmen dönmeyi düşünmüyor. Yıldız futbolcunun hedefi, Trabzonspor ile şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek. İngiliz yıldız daha önce Chelsea ve Liverpool formalarıyla Devler Ligi’nde mücadele etmişti. Kariyerinde toplam 28 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sturridge, 4 gol ve 4 asiste imza attı. Hedefi, Bordo-Mavili formayla bunlara yenilerini eklemek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş, Hüseyin Göçek'in ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişi raporu aldı

title

Yasa dışı bahiste cezalar arttırıldı, af kesinlikle olmayacak!

title

Fatih Terim kadro kararını verdi! O dörtlü sahne alacak

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı
Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı

Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı

Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı
Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Uğurcan için dört kulüp yarışacak
Uğurcan için dört kulüp yarışacak

Uğurcan için dört kulüp yarışacak

Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.

Beşiktaş bilirkişi raporu aldı! 'Hüseyin Göçek'in ifadeleri tezat'
Beşiktaş bilirkişi raporu aldı! 'Hüseyin Göçek'in ifadeleri tezat'

Beşiktaş bilirkişi raporu aldı! 'Hüseyin Göçek'in ifadeleri tezat'

Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması
Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi
Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi

Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi

3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı
Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.