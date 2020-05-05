Premier League'de maç süreleri kısalıyor

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor, futbola geri dönülmesi durumunda maç devrelerinin 45 dakikadan kısa tutulmasının muhtemel kararlardan biri olabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, dönüş hazırlıkları yaparken birçok ihtimal de gündeme geliyor. Nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda görüşler sürerken Gordon Taylor'dan da flaş bir bilgi geldi.

Koronavirüs salgını sürecinde özellikle aldığı maaş nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor, Premier Lig'de devrelerin süresinin 45 dakikadan az olabileceği ihtimalini dillendirdi.

BBC Radio 4'e açıklamalarda bulunan Taylor, "Devlet yetkililerini ve tüm tıp uzmanlarını bir araya getirmeyi içeren bir protokol hazırlandı. Geleceği bilemiyoruz. Bildiğimiz şey hangi önerilerin olduğu. Daha fazla yedek oyuncu olması, maç devrelerinin 45 dakikadan kısa olması öneriler arasında" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)