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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 15:54
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Premier League'de koronavirüs sayıları artıyor

Premier League'de koronavirüs sayıları artıyor

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AA

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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