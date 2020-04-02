Premier League'de ilk maaş indirimi geldi

SPOR GÜNDEMİ

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.

Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...

G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.

'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş' 'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş' Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.

Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.

Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.