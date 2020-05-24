Premier League'de bir futbolcu daha koronavirüse yaka

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bournemouth'un internet sitesinden yapılan açıklamada; kulüpte ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

Kulüpte haftada iki kez Kovid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.