Premier League'de bir futbolcu daha koronavirüse yaka

Bournemouth'un internet sitesinden yapılan açıklamada; kulüpte ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.
Kulüpte haftada iki kez Kovid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.
19 Mayıs'ta bayramları karıştıran ve sosyal medyada eleştirilen Arda Turan, Ramazan Bayramı mesajında "Kurban Bayramınız mübarek olsun" diyerek göndermede bulundu.
Siyah beyazlı takım içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı transferde maliyetsiz isimlere yöneldi. Bu isimlerden biri de takımı ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gyasi. Yıldız futbolcu Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Gyasi'nin sözleri...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 750 bin euro kazandırarak geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy, flaş açıklamalarda bulundu. Bursaspor'dan ayrılış sürecini anlatan genç savunma oyuncusu, eski takımına şok bir suçlamada bulunurken, yakın zamanda Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini de ifade etti. İşte detaylar...
Basketbol dünyasında gözler Euroleague'in alacağı karara çevrildi. Bugün başlayacak toplantıların ardından, A lisansına sahip 11 takım yarıda kalan sezonun geleceği için yarın oylama yapacak.