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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 13:53
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 13:53

Premier League maçları tarafsız sahada oynanacak

Premier League maçları tarafsız sahada oynanacak

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İngiltere Premier Lig için flaş bir öneride bulunuldu. Buna göre ülkenin polis teşkilatı, Premier Lig maçlarının oynanabilmesi için tavsiyelerini verdi. Karşılaşmaların yeniden başlayabilmesi için maçların tarafsız sahada oynanması gerektiği bildirildi.

Ligleri yeniden başlatmayı hedefleyen İngiltere Premier Lig için flaş bir öneride bulunuldu. Buna göre ülkenin polis teşkilatı, Premier Lig maçlarının oynanabilmesi için tavsiyelerini verdi. Karşılaşmaların yeniden başlayabilmesi için maçların tarafsız sahada oynanması gerektiği bildirildi. Ayrıca bu statların, iki kulübe de eşit uzaklıkta olması gerektiği kaydedildi.

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