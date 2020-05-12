Premier League kulüpleri 340 milyon Sterlin'lik tazminatla karşı karşıya

Premier Lig'in geleceği belirsizliğini korurken ligin devam etmesi durumunda bile kulüplerin yayıncı kuruluşlara toplam 340 milyon sterlin'lik geri ödeme yapacağı konuşuluyor.

Koronavirüs nedeniyle futbol ligleri ve turnuvaları askıya alınırken salgının futbol ekonomisine etkisi de sürüyor.

BBC'de yer alan habere göre, Premier Lig kulüplerinin yetkilileri Pazartesi günü ligin geleceği hakkında bir araya geirken ligin devam edip etmeyeceği tartışmalarının yanında kulüplere ekonomik bilançoyla ilgili uyarıda bulunuldu.

Buna göre kapalı kapılar ardında oynanma ihtimali konuşulan Premier Lig devam etse bile kulüpler yerli ve yabancı yayıncı kuruluşlara 340 milyon sterlin'lik geri ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Ligin geleceği belirsizliğini korurken Liverpool Belediye Başkanı Joe Henderson ise endişesini dile getirerek maçların seyircisiz oynatılmasına rağmen binlerce Liverpool taraftarının şampiyonluk kutlamak için Anfield'a gidebileceğini söyledi.

(NTV Spor)