Premier League ekipleri seyircisiz oynanmasını istiyor

Maçların boş tribünler önünde oynanmasına karşı olduğu iddia edilen West Ham United, seyircisiz oynama planını onayladıklarını ve sezonun bitirilmesinden yana olduklarını belirtti. Crystal Palace Başkanı Steve Parish de ligin bitirilmesinden yana. Başkan Parish yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmaması durumunda kulüplerin içinde bulunacağı maddi zararın son derece tehlikeli olacağına da dikkat çekti.
(beIN SPORTS)
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. George Puscas da Kanarya'ya 'yeşil ışık' yaktı.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.