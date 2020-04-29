Premier League ekipleri Ben Yedder için sıraya girdi

Bu sezon sona erdirelen Fransa Ligi'nde 26 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Ben Yedder'e Avrupa'nın birçok devi talip oldu.
Özellikle Premier Lig ekiplerinin istediği Ben Yedder için Tottenham, Manchester United ve Arsenal sıraya girmiş durumda.
Monaco golcü futbolcuyu geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
(beIN SPORTS)
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.