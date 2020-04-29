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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:13
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:13

Premier League ekipleri Ben Yedder için sıraya girdi

Premier League ekipleri Ben Yedder için sıraya girdi

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Monaco'nun golcü yıldızı Wissam Ben Yedder paylaşılamıyor.

Bu sezon sona erdirelen Fransa Ligi'nde 26 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Ben Yedder'e Avrupa'nın birçok devi talip oldu.

Özellikle Premier Lig ekiplerinin istediği Ben Yedder için Tottenham, Manchester United ve Arsenal sıraya girmiş durumda.

Monaco golcü futbolcuyu geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

(beIN SPORTS)

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