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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 19:40
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  • 29 Mart 2020 Pazar 19:40

Prekazi'den Terim'e geçmiş olsun mesajı

Prekazi'den Terim'e geçmiş olsun mesajı

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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray'ın bir diğer efesanesi Fatih Terim'e Twitter hesabı üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yakın zamanda Twitter hesabı açan Prekazi, yeni bir paylaşım daha yaparak, 23 Şubat akşamı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Twitter hesabı üzerinden videolu geçmiş olsun mesajı yolladı.

İşte Prekazi'nin paylaştığı o video:

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