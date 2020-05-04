Prekazi: Belhanda topçu değil

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Sarı Kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş için övgü dolu sözler sarf etti. 25 yaşındaki futbolcuyu Belhanda ile kıyaslayan Prekazi, "Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor" dedi. Galatasaray'ın Belhanda'nın 11'de oynadığı maçlarda bir eksik oynadığını dile getiren Cevad Prekazi, "Belhanda ne zaman 11'de Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Prekazi, "Galatasaray bence 1 numara; çünkü Avrupa'dan Türkiye'ye iki kupa getirdi. Avrupa'da kupa kazanırsa Türk futbolu ilerler. Bunu şu ana kadar Galatasaray yaptı" dedi.

MERT HAKAN, BELHANDA'DAN 10 KAT DAHA İYİ OYUNCU



Prekazi, "Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a karşı çok iyi oynadı. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasay müthiş bir oyuncu alıyor" dedi. (Fanatik)