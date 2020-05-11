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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:57
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:58

Prekazi: Belhanda futbolcu değil

Prekazi: Belhanda futbolcu değil

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1985-1991 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen eski futbolcu Cevad Prekazi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prekazi, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Fanatik'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın kadrosunu değerlendiren ve Faslı yıldız Younes Belhanda'ya ile ilgili olay ifadeler kullanan Prekazi, "Onun futbolunu beğenmiyorum, futbola dair bir şey göremiyorum. Bana çoğu kişi diyor ki sen onu sevmiyorsun, yahu ben onu kişisel olarak tanımıyorum ki. Benim gözümde futbolcu değil Belhanda gördüğüm kadarıyla. Bir antrenör olarak, eski futbolcu olarak, bir taraftar olarak... Her açıdan baktım ve tarttım. Ama Belhanda benim için futbolcu değil. " dedi. (A Spor)

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Prekazi: Belhanda futbolcu değil
Prekazi: Belhanda futbolcu değil

Prekazi: Belhanda futbolcu değil

1985-1991 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen eski futbolcu Cevad Prekazi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prekazi, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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