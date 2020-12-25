Potada derbi zamanı

SPOR GÜNDEMİ

Rafael'in cezasında sıcak gelişme Rafael'in cezasında sıcak gelişme Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezasının kaldırıldığı açıklandı.

40 yıllık örgüt var dedi ve ekledi: Bu kanseri kesip atmamız lazım 40 yıllık örgüt var dedi ve ekledi: Bu kanseri kesip atmamız lazım Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.

• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."

• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."

Sergen Yalçın isyan etmişti! Yayıncı kuruluştan flaş hamle Sergen Yalçın isyan etmişti! Yayıncı kuruluştan flaş hamle Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi.



DETAY

• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.

• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.

Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü

Ozan Kabak'ta son dakika! Neredeyse yarı yarıya... Ozan Kabak'ta son dakika! Neredeyse yarı yarıya... Bundesliga'da zor günler geçiren, diğer yandan da ekonomik sorunlarla boğuşan Schalke 04, Milan ve Liverpool gibi devlerin kıskacındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak için, daha önce talep ettiği 40 milyon eurodan 25 milyon euro seviyelerine düştü.