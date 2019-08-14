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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:18
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:21

Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok!

Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde büyük şok!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 10 maçla tamamlandı.

İlk maçta konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yenerek üst tura kaldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Norveç'ten Rosenborg, Belçika'dan Club Brugge, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Avusturya'dan LASK, Romanya'dan Cluj ve Rusya'dan Krasnodar, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-1)

Rosenborg (Norveç) - Maribor (Slovenya): 3-1 (3-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika): 3-3 (0-1)

Kopenhag (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan):1-1, penaltılarda 6-7 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-4 (1-1)

LASK (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1 (2-1)

Olympiakos (Yunanistan) - Medipol Başakşehir: 2-0 (1-0)

Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (2-2) 

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 3-4 (1-1) 

Porto (Portekiz) - Krasnodar (Rusya): 2-3 (1-0)

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