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  3. Porto'dan Beşiktaş'a ilginç Quaresma teklifi

Porto'dan Beşiktaş'a ilginç Quaresma teklifi

Porto'dan Beşiktaş'a ilginç Quaresma teklifi

Ricardo Quaersma’nın gelecek sezon Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı sorusu hala cevabını ararken, Porto yıldız futbolcu için harekete geçti.

Siyah-Beyazlı takımdan geçen sezon da ayrılmak isteyen Q7’nin eski takımı Porto’ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Porto da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken kasasından para çıkarmamak için Beşiktaş’ın kapısını farklı bir teklifle çaldı. Portekizli yöneticiler, “Quaresma’nın bonservisi için para vermeyelim. Lizbon’da sezon başında özel bir maç oynayalım ve bu karşılaşmadan elde edilecek geliri size verelim” dedi. Beşiktaş’ın bu teklife henüz yanıt vermediği ancak, maçtan elde edilecek gelirin çok düşük olma ihtimalini de düşünerek, belli bir rakamın altında gelir elde edilirse farkı isteyeceği ifade ediliyor.

(Star)

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