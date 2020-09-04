  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Porto'da hedef Radamel Falcao

Porto'da hedef Radamel Falcao

Paylaş

Portekiz devi Porto'da hedef Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao.

Portekiz ekibi efsane oyuncuları arasında olan Falcao’yu Galatasaray’dan kiralamak için harekete geçti. Porto El-Tigre’yi Mehdi Taremi ile Tiquinho Soares’in yanına monte etmek istiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

A Milli Takımımız Macaristan karşısında
A Milli Takımımız Macaristan karşısında

A Milli Takımımız Macaristan karşısında

Galatasaray'dan tatsız prova
Galatasaray'dan tatsız prova

Galatasaray'dan tatsız prova

F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir ayrılık daha
F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir ayrılık daha

F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç'ten sonra bir ayrılık daha

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif
Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif

Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif

Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Nihat Özdemir iddialı konuştu
Nihat Özdemir iddialı konuştu

Nihat Özdemir iddialı konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz
TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Kasımpaşa'ya Gineli stoper
Kasımpaşa'ya Gineli stoper

Kasımpaşa'ya Gineli stoper

Kasımpaşa Kulübü, Gineli stoper Julian Jeanvier ile sözleşme imzaladı.

Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Fatih Karagümrük
Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Fatih Karagümrük

Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Fatih Karagümrük

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.