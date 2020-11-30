Porto taraftarında Vincent Aboubakar pişmanlığı yaşanıyor

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz sezon Marega, Ze Luis, Aboubakar, Tiquinho gibi hücum hattına sahip olan Porto yaz ayı transfer döneminde kadro mühendisliğine gitmiş, birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılmıştı.



Ze Luiz’i Lokomotiv Moskova’ya, Tiquinho’yu ise Tianjin Teda’ya yollayan Porto Aboubakar’ı Beşiktaş’a verirken Portekiz devinin ileri uca İranlı futbolcu Mehdi Taremi’yi transfer etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Geçen sezon Rio Ave’de 36 maçta 21 gol atan Taremi’yi 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Başkan Pinto da Costa bu hamleden sonra Aboubakar’ın Beşiktaş’a gitmesine onay verirken dünkü derbiyi takip eden Portekizli futbolseverlerin Aboubakar’ın sergilediği performansı görmesi Porto taraftarlarına derin bir iç çektirdi.

Porto’da uzun süre sakatlık problemleri yaşaması sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımda istenmeyen adam haline gelen Aboubakar’ın istatistik olarak Mehdi Taremi’nin çok önünde olması dev kulüpte pişmanlık yaratırken Mavi beyazlı ekibin 8 hafta sonunda Sporting Lizbon’un 6 puan gerisinde kalması ise homurdanmalara yol açtı.

7 maçta 4 gol atan Kamerunlu forvet Beşiktaş camiasına parmak ısırtırken, Mehdi Taremi’nin 12 karşılaşmada sadece 2 gol bulması Porto taraftarları arasında ‘Keşke Aboubakar’ı bırakmasaydık, İranlı futbolcunun oyununa geldik, transferde yanıldık, 5 milyon Euro havaya uçtu’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İŞTE PORTEKİZLİ TARAFTARLARIN ABOUBAKAR YORUMLARI:



'Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!'

“Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.'

'Derbide attığı ilk gol mükemmel. Çok şaşırdım...'

'Aboubakar, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...'

'Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık...'