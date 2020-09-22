Porto onaylarsa Aboubakar bu gece İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Forvet transferi için Kalinic ve Aboubakar gibi isimlerle görüşen siyah beyazlılar, Porto'nun Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'da sona doğru geldi. Aboubakar'la yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alan Kartal'ın Portekiz ekibiyle anlaşması halinde 28 yaşındaki golcünün bu gece İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Sergen Yalçın'ın iyi bir forvet transferi için yönetimle sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu, sağlık sorunu olmadığı belirtilen Kamerunlu santfora onay verdiği ifade edildi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'la her türlü sözleşmeye imza atacağını söylediği belirtildi.
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