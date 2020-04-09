Porto, Garry Rodrigues için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”

Engin Fırat, AKŞAM'a konuştu: Tabii ki Fenerbahçe ilgimi çeker

Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”