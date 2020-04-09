Porto, Garry Rodrigues için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues’i Al-Ittihad’dan 2 sezonluğuna kiraladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues’e ciddi bir talip çıktı.
Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe’yi ikna etmeleri gerekecek.
(Fanatik)
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
Moldova Milli Takımı'nın hocası Engin Fırat AKŞAM'a çok özel açıklamalar yaptı: “Zaten bir çok yerden teklifler alıyorum. Ama sonuçta Moldova ile sözleşmem var ve beni isteyenin onlarla görüşmesi lazım. Fenerbahçe'yi soruyorsanız, tabii ki ilgimi çeker. Ancak resmi bir teklif yok.”
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.
Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.
Gana basını, Beşiktaş'ın Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Afriyie Acquah'ı istediğini yazdı.
Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde istediği Guelor Kanga için yeniden temaslara başladı.
Fenerbahçe'nin ‘FEDA' talebine olumlu cevap veren ilk futbolcu Nabil Dirar oldu.