Porto Galatasaray maç özeti 1-0 Porto GS özet dakikaları

Porto Galatasaray maç özeti golleri ve önemli anları sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. Porto GS özet dakikalarında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Son derece çekişmeli ve zevkli geçen maçı Porto 1-0 kazanmayı başardı. Temsilcimiz Galatasaray özellikle maçın ilk yarısında girdiği birçok gol pozisyonunu gole çeviremedi. İkinci yarının başında Marega’nın kaydettiği golle Porto öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Porto maçı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Sinan Gümüş, Nagatomo ve Rodrigues ile net pozisyonlar yakalasa da maçtan eli boş döndü. Porto 4 puana yükselirken sarı-kırmızılılar 3 puanda üçüncü sıraya düştü. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir sonraki maçını evinde Schalke ile oynayacak. Porto ise Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek.

PORTO GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

2. dakikada Belhanda'nın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası gerisinden Sinan Gümüş'ün bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Casillas'ta kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sağ kanatta buluşan Onyekuru, bekletmeden ortasını açtı. Altıpas önünde uygun durumda bulunan Sinan Gümüş, gelişine şutunu çekti. Ancak araya giren Maxi Pereira mutlak bir golü önlerken top kornere gitti.

18. dakikada Herrera'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Corona, seri çalımlarla ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direkteki Brahimi topa gelişine voleyle vurdu. Kaleci Muslera, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı ve mutlak bir gole izin vermedi.

38. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, bekletmeden topu Nagatomo'ya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Japon futbolcunun vuruşunda kaleci Casillas zamanında çıkarak meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada kendi yarı alanının solunda aldığı topla rakip ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün karşı karşıya vuruşunda kaleci Casillas ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

PORTO GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

49. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Alex Telles'in soldan kullandığı kornerde Marega altıpas üzerinde uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada Alex Telles'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Brahimi'nin soldan ortasında penaltı noktası gerisinde Corona bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sol kanatta aldığı topu ceza sahası içindeki Sinan Gümüş'e aktaran Rodrigues, koşusuna devam etti. Sinan'ın pasında penaltı noktası hizasında yeniden topu alan Rodrigues, kaleciyla karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı faulde Sinan Gümüş'ün arka direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Brahimi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Andre Pereira kaleci Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta topu yandan auta yolladı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.