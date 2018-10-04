Porto Galatasaray izle şifresiz canlı yayın beIN Sports 1 izleme yolları Porto - GS maçı

Porto GS maçı şifresiz nasıl izlenir? Porto Galatasaray canlı yayın sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. beIN Sports 1 izleme linki ile Porto Galatasaray canlı yayın heyecanı yaşayacak futbol severler Galatasaray’ın bu maçta nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Devler Ligi arenasındaki tek temsilcimiz Galatasaray, D Grubu ikinci maçında Porto deplasmanında 3 puan arayacak. Gruba fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı farklı geçmiş ve liderlik koltuğuna oturmuştu. Porto – GS canlı yayın saat 22:00’de başlayacak. Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemi ise İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver. beIN Sports 1 şifresiz canlı yayın ile Porto Galatasaray maçı izle. Sayfamızda bulunan canlı anlatım linkine tıklayarak maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

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PORTO’DA SON DURUM

Portekiz ekibi Porto, gruptaki ilk maçında Almanya deplasmanına gitmiş ve Schalke 04 ile karşılaşmıştı. Karşılaşmada Alex Telles Porto adına ilk yarıda penaltı kaçırmıştı. Ev sahibi Schalke, Breel Embolo’nun ikinci yarıda kaydettiği golle öne geçmişti. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Otavio skora eşitlik getirmiş ve takımlar sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Hafta sonu ligde Tondela’yı konuk eden Porto ise sahadan tek golle galip ayrılmayı başarmıştı. 6 haftası geride kalan Portekiz liginde 15 puan toplayan Porto ligde ikinci sırada yer alıyor.

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak. Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak. Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Gruba Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan Fatih Terim’in öğrencilerinin hedefi ise zorlu Porto deplasmanında mutlak puan. Hafta sonu Spor Toto Süper Lig’de Erzurumspor’u konuk eden Galatasaray maçta Maicon’un kaydettiği tek golle galip gelmişti.

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan'ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumu ise son antrenmanda belli olacak.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.

Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü.

İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor.

İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından (sekiz) bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı.

Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı (Kasım 2014).