Porto, Alex Telles için PSG'den 30 milyon Euro istiyor

Paris Saint-Germain, transferdeki önceliğini Porto'dan Alex Telles olarak belirledi.
Le10Sport ve A Bola'da yer alan haberlere göre; PSG ile Porto arasındaki görüşmeler son hız devam ediyor. PSG, son olarak Porto'ya 20 milyon euro önerdi. Acil nakit ihtiyacı olan Porto ise 30 milyon euro talep etti.
İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Porto tarafının fiyat artırmak için sol bek arayışları olan Chelsea ve Barcelona'yı da transfer yarışına dahil etmeye çalıştığı bilgisi verildi.
Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu. 27 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon Porto formasıyla 40 resmi maça çıkıp 10 gol attı ve 9 asist yaptı.
(Sporx)
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.
Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..
Porto, PSG'nin 20 milyon Euro önerdiği Alex Telles için 30 milyon Euro talep ediyor.
Menajerlerin sarı-lacivertlilere önerdiği Le Havre'ın stoperi Kadıköy'e gelirse Bursaspor'un eski kaptanları (Serdar-Ertuğrul) omuz omuza görev yapacak.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.
Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two dergisine konuştu, "Fenerbahçe nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım" dedi.