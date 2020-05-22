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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 18:21
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Porto, Alex Telles için PSG'den 30 milyon Euro istiyor

Porto, Alex Telles için PSG'den 30 milyon Euro istiyor

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Porto, PSG'nin 20 milyon Euro önerdiği Alex Telles için 30 milyon Euro talep ediyor.

Paris Saint-Germain, transferdeki önceliğini Porto'dan Alex Telles olarak belirledi.

Le10Sport ve A Bola'da yer alan haberlere göre; PSG ile Porto arasındaki görüşmeler son hız devam ediyor. PSG, son olarak Porto'ya 20 milyon euro önerdi. Acil nakit ihtiyacı olan Porto ise 30 milyon euro talep etti.

İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Porto tarafının fiyat artırmak için sol bek arayışları olan Chelsea ve Barcelona'yı da transfer yarışına dahil etmeye çalıştığı bilgisi verildi.

Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu. 27 yaşındaki Brezilyalı, bu sezon Porto formasıyla 40 resmi maça çıkıp 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

(Sporx)

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