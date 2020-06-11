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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 20:01
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Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi

Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Oregon eyaletinde "profesyonel sporların babası" olarak kabul edilen Glickman'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Glickman önderliğinde 1970'te NBA'e giriş yapan Portland Trail Blazers, 1977'de tarihinin tek lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Trail Blazers, Glickman döneminde 1990 ve 1992 yıllarında konferans şampiyonlukları da elde etmişti.

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