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Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin 34. hafta mücadelesinde Santa Clara'yı ağırlayan Benfica, Haris Seferoviç (2), Joao Felix ve Rafa Silva'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü, Cesar Martins kaydetti.

Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Benfica, şampiyonluğa ulaştı.

Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

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