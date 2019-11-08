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Portekiz'de hakem skandalı

Portekiz'de hakem skandalı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynadığı mücadelede skandal bir karar çıktı.

Maçın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, karşılaşmanın 44. dakikasında Jeremain Lens'in orta sahada yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartına başvurdu.

Rakibine doğru giderken ayağını geri çeken ve hafif bir müdahalesi olan Hollandalı oyuncu, çıkan kart sonrasında büyük şaşkınlık yaşarken, Beşiktaşlı oyuncular da itirazlarda bulundu.

"OLMAYAN BİR KIRMIZI KART"

Metin Tekin, kararın kesinlikle yanlış olduğunu belirtirken, "Lens'in kırmızı kartı, olmayan bir kırmızı kart. Ayağını yere indiriyor, en fazla şiddetli girişten sarı kart verirsin. Ayağını yere basıyor, hiçbir tehlikeli ve yaralayıcı hareket yok. UEFA Avrupa Ligi'nde VAR niye kullanılmıyor, anlamıyorum." dedi.

AYNI STAT, IVAN BEBEK SKANDALI

Daha önce Fenerbahçe'nin de Braga deplasmanında oynadığı maçta Hırvat hakem Ivan Bebek, kararlarıyla temsilcimiz Fenerbahçe'yi hatalı kararlarıyla yakmış ve sarı-lacivertliler sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Bebek, karşılaşmada Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Demirel'i kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

(Sporx)


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