Portekiz Milli Takım'nın resmi Twitter hesabı, gol anonsunu asker selamı görseli ile yaptı!
Portekiz'in resmi hesabı, Pizzi'nin attığı golün anonsunu asker selamı verdiği fotoğrafla yaptı.
Portekiz Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin attığı golün anonsunu asker selamı verdiği fotoğrafla yaptı.
Bilindiği üzere UEFA, A Milli Takım futbolcularının yaptığı asker selamı sonrası soruşturma açmıştı. UEFA'nın Portekiz Milli Takımı'na soruşturma açıp açmayacağı ise merak konusu.
İşte o tweet...