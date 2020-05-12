Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.
Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelinde daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.