Fenerbahçe'ye 'anahtar ikili': Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Yeni sezonda şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.
Son dönemde gündeme gelen Laurent Blanc (teknik direktör) ve Ariedo Braida (sportif direktör) iddiaları artarak devam ediyor.
LAURENT BLANC VE ARIEDO BRAIDA
Portekiz'in A Bola Gazetesi de verdiği haberde, sarı lacivertli kulübün yeni bir projeye başlamak istediğini ve iki tecrübeli ismi göreve getirmeyi planladığını duyurdu. Bola, iki anahtar parça diye lanse ettiği ikiliden Laurent Blanc'ın teknik direktör, Braida'nın ise sportif direktör olarak düşünüldüğünü yazdı.
Süper Lig'de 7. sırada bulunan Kanarya'nın iki isimle birlikte 2014'ten bu yana özlemi çekilen şampiyonluğa kavuşmayı hedeflediği aktarıldı. 2016'dan beri boşta olan Blanc'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı, Braida'nın da gelmeye hazır olduğu iddia edildi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
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