Portekiz basını, Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı

Portekiz basını, Porto'dan son dönemde beklentilerin çok altında kalan Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.

Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde. Portekiz basını, Porto'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı. Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.



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