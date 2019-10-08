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  3. Portekiz basını, Vincent Aboubakar'ın ocak ayında Beşiktaş'a imza atabileceğini yazdı

Portekiz basını, Vincent Aboubakar'ın ocak ayında Beşiktaş'a imza atabileceğini yazdı

Portekiz basını, Vincent Aboubakar'ın ocak ayında Beşiktaş'a imza atabileceğini yazdı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak sakatlık problemi nedeniyle transferinden vazgeçilen Vincent Aboubakar hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri arasında yer almayan Aboubakar, 19 Ekim'de oynanacak kupa maçında da kadroya alınmazsa devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın 50 milyon euroluk fesih maddesi de bulunuyor.

(Fanatik)

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