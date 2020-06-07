Popovich: 'Bir beyaz olarak utanıyorum'

San Antonio Spurs'ün Twitter hesabından video yayımlayan deneyimli başantrenör Popovich, "Bu yaşanan trajediden öğrenmemiz gereken çok şey var. Olaylara neden olan polis memurunun videodaki yüzüne bakın. Her gün işine giden ve bunu kayıtsızlıkla yapan beyaz insan, diziyle birinin boğazını sıkarak ona ders verebileceğini düşünüyor. Ve bunu görevi için yaptığını sanarak kendince haklı olduğuna da inanıyor. Bir beyaz olarak bunların yaşandığını görmekten utanıyorum. Bunlar, siyahileri linç etmekten başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Yaşanan haksızlığa karşı beyaz vatandaşların da ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Popovich, "Hepimiz gerçekleri ortaya çıkarmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Sonuçları ne olursa olsun, bunu yapmalıyız. Siyahiler bu ülkede 400 yıldır aynı acıyı omuzlarında taşıyor. Israr, sabır ve siyahi insanların çabalarıyla bu ülke gelişti. Bundan sonra ne olacak? İki siyahi insanın daha boğazının sıkılmasını mı bekleyeceğiz? Hiç sanmıyorum, buna izin verilmemeli. Ülkemiz büyük sorunlar yaşıyor. Bu sorunların temelinde ise ırkçılık var." değerlendirmesinde bulundu.
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