Polonya Futbol Federasyonu'ndan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesine açıklamalarda bulunan Boniek, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz. Alışveriş merkezlerini, berberleri, restoranları, park ve bahçeleri açtığımızdan beri statları da açabileceğimiz fikri geliyor aklıma." ifadesini kullandı.
Tribünlerin tamamen dolmasını istemediklerini ve statlara en fazla 999 taraftarın alınabileceğini aktaran Boniek, şunları kaydetti:
"Federasyonumuz bununla alakalı kuralları içeren özel bir program hazırladı. Bu projeyi Başbakan Mateusz Morawiecki'ye sundum. Eğer kabul edilirse ligleri seyircili bitireceğiz. 1000'e yakın taraftarın sponsorları tekrar statlara çekeceğini düşünüyorum. Ama şu anda en önemli şey güvenliğimiz. Hazırladığımız projenin yeterli gereklilikleri taşıdığına inanıyorum."
Boniek, projede, stada gelen taraftarların ateşlerinin ölçülmesi, maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konularının öncelikleri olduğunu dile getirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Polonya Birinci Futbol Ligi'nin (Ekstraklasa), 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı açıklanmıştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Sarı-Lacivertlilerdeki günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, Cruzeiro'nun yeni sportif direktörü oluyor.
Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos, Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Kostas Sloukas için devrede.